Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения травмы 13-летним школьником при катании на «ватрушке».

По данным следствия, днем 20 января 2021 года школьник во время катания со стихийной горки на улице Воронежской города Данкова столкнулся с проезжавшим автомобилем. Водитель обратился за медицинской помощью. С травмой головы ребенок был госпитализирован.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

С учетом того, что используемый для катания склон протяженностью более 40 метров официально для этих целей не предназначен, в рамках проверки следователем будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов муниципальной власти, не предпринявших меры по установлению запрета несанкционированного катания жителей с опасного склона.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.