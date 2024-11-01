Школьник из Лебедяни Михаил Турсунов поделился секретами успешного фермерства на Всероссийском конкурсе юных аграриев имени К.А. Тимирязева и одержал победу в номинации «Личное подсобное и фермерское (семейное) хозяйство». Всего в финале были представлены 135 конкурсных работ из 50 субъектов РФ и Республики Таджикистан.

Михаил четыре года работает на семейной мини-ферме. За это время он изучил все тонкости выращивания перепелов, разработал бизнес-план и создал уникальное оборудование для птиц: теплый домик для перепелок с автоматическим терморегулятором и лампами, клетки со специальными с яйцесборниками.

«Здорово, когда дети и подростки с малых лет знают, кем они хотят стать, когда вырастут. Для остальных – в Липецкой области действуют программы профориентации. В Липецке есть Центр молодежной карьеры, где могут провести тестирование и определить, к какой сфере есть предрасположенность. Это все нужно для того, чтобы подрастающее поколение было уверено, что сможет найти работу и приносить пользу обществу именно там, где ей интересно трудиться и развиваться», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.