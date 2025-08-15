Школьник из Липецка отправился в международную арктическую экспедицию «Ледокол знаний – 2025»

Шестая международная арктическая экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний» стартовала из Мурманска. Она приурочена к 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути, празднование которого учреждено Указом Президента РФ Владимира Путина от 10 марта 2025 года.

В этом году к экспедиции присоединились 66 школьников из 21 страны, включая Бразилию, Боливию, Египет, Индонезию, Китай, Турцию, Венгрию, Индию. Среди них – ученик гимназии №12 Липецка Алексей Кищенко. Поездку на Северный полюс он заслужил, став победителем научного конкурса «Ледокол знаний» в Москве, в котором он проявил себя в направлении «Создавай будущее» проекта «Большая перемена».

За десять дней участники доберутся до Северного полюса и пройдут научно-просветительскую программу с международными экспертами, учеными и популяризаторами науки. Лучшие школьники со всего мира получат возможность погрузиться в мир атомных технологий, освоения космоса и других тем.

«Участие в такой уникальной экспедиции может стать стимулом для дальнейшего развития в научной сфере и выбора будущей профессии. Радует, что юные жители нашего региона стремятся постичь науку на довольно высоком уровне, они амбициозные и целеустремлённые», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.