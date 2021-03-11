Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту г. Липецка, определены три победителя фотоконкурса «Я выбираю ЗОЖ!». Их выбрали путём открытого голосования в официальной группе ассоциации воркаута Липецкой области (https://vk.com/48workout) из 60 человек, которые подали заявки на конкурс.

Первое место занял ученик Петровской средней школы Добринского района Иван Несмеянов. За его фото проголосовало 724 человека.

Серебро «забрал» учащийся городского лицея №66 Тимофей Соболев, он набрал 693 голоса.

Третье место занял воспитанник мичуринского Центра патриотического воспитания им. генерала армии Н.Е. Рогожкина Кирилл Графов, набрав 408 голосов. Всего в голосовании приняли участие 2150 человек.

Ребята из тройки лучших получат грамоты и спортивные призы. За I место – мяч для занятий фитнесом, за II – упоры для отжиманий, за III – ролик для пресса.

Фотоконкурс проводился среди учащихся общеобразовательных и средних специальных учебных заведений города и области в рамках проекта «Школа воркаута» при поддержке федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в целях популяризации здорового образа жизни в молодёжной среде. Организатором выступила липецкая областная общественная организация «Ассоциация воркаута», партнёрами – администрация города Липецка, департамент по физической культуре и спорту, липецкая областная юношеская библиотека и батутный клуб «Максимум».