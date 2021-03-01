Следственным отделом по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения ожогов 15-летним школьником при пожаре в селе Никольское Усманского района.

По данным следствия, утром 28 февраля 2021 года в жилом доме по улице Ленина в селе Никольское произошел пожар.

Находившийся один дома 15-летний подросток получил термические ожоги. Школьник госпитализирован в областную детскую больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Устанавливается степень причиненного его здоровью вреда.

На месте происшествия работают следователи и эксперты, выясняется причина возгорания, проверяется состояние газового оборудования и отопительных приборов.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.