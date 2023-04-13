На прошедшем вчера сельском сходе граждан в Богородицком сельсовете ученик 10-го класса Ольговской гимназии Игорь Щеколдин получил благодарность за проявленные мужество и смелость на пожаре, который недавно произошел в поселке Плавица.

На 4-м этаже пятиэтажного дома площадью 150 квадратных метров на улице Строителей выгорели несколько жилых помещений.

Молодой человек принял активное участие в спасении имущества и человеческих жизней. Он быстро оповестил жителей нижних этажей, ничего не подозревавших до времени, о том, что наверху случился пожар и надо эвакуироваться. Парень также помог вынести отравившегося угарным газом мужчину, который уже был без сознания и получил ожоги

Игорь – очень спортивный подросток, уважительно относится к старшим, учится на четверки и принимает участие в различных соревнования. В ольговскую школу он перешел в этом учебном году из Добринской средней школы №2.