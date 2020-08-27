Общество

Школьникам и их родителям в Добринском районе напоминают, как вести себя на дороге

58 минут назад
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В преддверии нового учебного года на территории Добринского района с 17 августа по 18 сентября проходит профилактическое мероприятие «Внимание — дети!».

За каникулы школьники немного расслабились и подзабыли правила безопасного поведения на улице. В этом году за 7 месяцев с участием несовершеннолетних на дорогах района было зарегистрировано 5 ДТП. В них пострадали 6 детей. К счастью, обошлось без погибших.

Отмечен значительный рост аварий (почти в 3 раза) с участием детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году их было всего две, в которых пострадали 3 ребенка.

Инспекторы ДПС в эти дни уделяют внимание правильной перевозке родителями детей с использованием детских удерживающих устройств, дежурят возле переходов и следят, чтобы водители пропускали пешеходов.

К нарушителям применят меры административного воздействия. Будет активизирована работа по выявлению нарушений ПДД среди детей и подростков, передвигающихся на велосипедах, мотоциклах, скутерах. Сотрудники ДПС проведут мероприятия в образовательных учреждениях.

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