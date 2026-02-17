Школьники Чаплыгинского округа осваивают новое оборудование

В школе поселка Рощинский Чаплыгинского округа возрождают традиции трудового воспитания на современный лад. Благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» в учебном заведении появилось высокотехнологичное оборудование, которое превращает уроки технологии в производственную лабораторию.

В рамках обновления материально-технической базы в школу поступил современный фрезерно-гравировальный станок с числовым программным управлением (ЧПУ). Оборудование позволяет школьникам в деталях изучить процессы современного производства: фрезеровку и сверление материалов. Теперь на уроках технологии процесс обучения выстроен по принципу настоящего конструкторского бюро. Ребята сначала создают виртуальные модели деталей и изделий с помощью 3D-моделирования, а затем воплощают их в жизнь, изготавливая на станке с ЧПУ.

Как отметил учитель технологии Виктор Горяченков, новые возможности помогут ученикам не только интересно проводить время на занятиях, но и определиться с будущей профессией. Занятия помогут получить дополнительные знания в области инженерии, дизайна или робототехники, а также подготовят учеников к требованиям современного рынка труда. Практический опыт пригодится не только в повседневной жизни, но и при выборе будущей профессии.

«Современные школы должны идти в ногу со временем. Мы создаём условия, где каждый ребёнок сможет раскрыть свои способности, получить качественное образование и определиться с будущей профессией», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.