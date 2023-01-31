Ученики школы деревни Веселая Долгоруковского района под руководством педагога создали в программе «Tinkercad» 3D-модель символа 2023 года. Эта программа позволяет не только применять знания по математике на практике, но и углублять их. Занятия проходили в «Точке роста», созданной в рамках нацпроекта «Образование» по направлению «Современная школа».

Фигурка в виде кролика состоит из простейших геометрических форм. Работа по ее изготовлению потребовала от ребят упорства и точных расчетов. Сначала модель была спроектирована на виртуальной рабочей плоскости. Затем прошла разбивка изделия на слои. Кроме того, школьники самостоятельно создали G-код для управления печатью 3D-принтера.

«В школах региона начинают применять технологии обучения детей современным наукам в игровой форме. Благодаря этому начальные этапы работы на цифровом оборудовании – то есть базовые навыки – они осваивают легко и с интересом. Далее им будет также несложно переходить к более серьезным проектам», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.