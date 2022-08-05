Открытие Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» планируется в школах села Воронец и поселка Ключ Жизни Елецкого района в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Сейчас ведется подготовка помещений, уже выполнены демонтажные работы, оштукатурены стены, смонтирована новая электропроводка. Идет закупка мебели и высокотехнологичного учебного оборудования, часть которого уже поступила в школы. Среди них многофункциональное устройство (МФУ), учебный робот манипулятор, ноутбук. Для работы в центрах «Точка роста» преподаватели проходят специальное обучение по федеральным программам повышения квалификации, чтобы внедрять актуальные образовательные методики в сельских школах.

В Елецком районе уже работают пять центров «Точка роста» – три цифрового и гуманитарного профилей и два – естественно-научной и технологической направленностей. «В Липецкой области создаются условия для самореализации каждого ребенка, независимо от того, где он живет – в городе или селе. Молодое поколение должно иметь возможности для всестороннего развития», – считает губернатор Игорь Артамонов.