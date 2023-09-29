Занятия для старшеклассников по программе «Тракторист категории С» стартовали в Елецком колледже инновационных технологий. Профессиональная подготовка позволит ребятам получить соответствующее удостоверение и даже устроиться на работу, сообщает управление образования и науки Липецкой области.

Слушателей набирали по объявлению. Откликнулись ребята из сел Талица и Каменское, поселков Солидарность и Соколье. Занятия проходят два раз в неделю. Теорию изучают в колледже, практику – на ООО «Агрофирма Елецкий» с привлечением ведущих отраслевых специалистов. Старшеклассники получат ценный опыт работы с современным оборудованием. Завершится обучение в апреле.

Сотрудничество между администрацией муниципального района, агрофирмой и колледжем является важным шагом для решения задач развития агропромышленного комплекса Елецкого района. «Подобное партнерство создает уникальные возможности для молодежи, позволяя им получить качественное образование и перспективы трудоустройства в сфере агропромышленного комплекса», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.