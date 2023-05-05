Урок «Разговоры о важном» на тему «День Победы. Бессмертный полк» прошел в школах, колледжах и техникумах Липецкой области. Как сообщили в управлении образования и науки, в школе села Каменское Елецкого района ученики вспомнили важные исторические события Великой Отечественной войны: битву за Москву, Сталинградскую битву, битву на Курской дуге. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Юные ельчане также говорили об истории появления движения «Бессмертный полк» и его роли в сохранении памяти о ветеранах, а также о символах Победы – Георгиевской ленте и Знамени Победы. Итогом «Разговора о важном» стало обещание ребят с честью нести георгиевскую ленту на груди, помнить прошлое, ценить настоящее и смотреть в будущее, в котором нет фашизма и нацизма, рассказали в управлении.

После «Разговора о важном» ребята решили разработать собственный проект и напечатать на 3D-принтере значок для Георгиевской ленты. Для этого они сначала нарисовали на бумаге эскиз модели, далее на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с помощью специальной программы создали цифровую модель, а затем успешно напечатали.