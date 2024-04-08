Торжественная церемония вступления в морские кадеты состоялась в школе имени вице-адмирала С.А. Бутова в селе Талица Елецкого района. Посвящение 33 учеников прошло в храме Казанской иконы Божией Матери. Удостоверения и символы российского военно-морского флота – Андреевские флаги ребятам вручили глава Елецкого района Олег Семенихин и председатель Совета ветеранов Липецкой области, капитан I ранга в запасе Леонид Гусев.

Кадетский класс военно-морской направленности был открыт в талицкой школе в 2022 году в рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование». Его создание приурочили к столетию со дня рождения почетного гражданина Елецкого района, участника Великой Отечественной войны, вице-адмирала военного флота Сергея Алексеевича Бутова. Тогда же в селе была открыта мемориальная доска о присвоении школе его имени.

В этом году в класс военно-морской направленности новобранцев принимали в третий раз. Учащиеся зачисляются в кадеты на конкурсной основе. Важное условие – хорошая успеваемость и физическая подготовка. С учащимися будут проводиться дополнительные занятия по физической и строевой подготовке. Школьники познакомятся с историей флота России, основами морского дела, научатся различать типы кораблей.

«Школа должна не только учить наукам, но и воспитывать морально-нравственные качества, прививать патриотизм. Кадетские классы с этой задачей хорошо справляются. А сама форма работы себя хорошо зарекомендовала и заслуживает продолжения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.