Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Пять факторов дорожной безопасности» в деревне Хмелинец Елецкого района вместе с местным отрядом ЮИД. Возле школы ребята раздавали водителям памятки и напоминали, что превышение скорости свыше 60 км/ч влечет возникновение рисков ДТП, и что в непосредственной близости от школ и детских садов скорость необходимо снижать до минимальной. Призывали водителей не пренебрегать ремнями безопасности, использовать детские удерживающие устройства, соответствующие возрасту и весу ребенка.

В Ельце дорожные полицейские провели занятие с учениками гимназии «Альтернатива», побывали и в школах №1 и №19. С гимназистами разбирали основы безопасного поведения на трассах, говорили о правильном передвижении на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах, необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. А со школьниками организовали пропагандистскую акцию, во время которой водителям и пешеходам вручали памятки.

«Детям нравится помогать взрослым и принимать участие в профилактических акциях Госавтоинспекции. Плюс они сами запоминают правила безопасного поведения и становятся законопослушными участниками дорожного движения. Водители тоже хорошо реагируют на такие рейды, когда к соблюдению ПДД их призывают школьники. Словом, эффект от таких мероприятий многогранный и однозначно положительный», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.