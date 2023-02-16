Кто самый сильный, выясняли 40 воспитанников объединений «Пауэрлифтинг» и «Атлетическая гимнастика» регионального Спортивно-туристского центра в возрасте от 12 до 20 лет, сообщает управление образования и науки Липецкой области.

Программа соревнований включала три вида упражнений: жим лежа на скамье, приседания со штангой на спине, становая тяга. Абсолютным победителем среди девушек стала Анна Гончар с результатом 220 кг (собственный вес 55,1 кг). Среди юношей абсолютное первенство у Владимира Смирнова с результатом 585 кг (собственный вес 88,7 кг). Он же установил личный рекорд в становой тяге – 260 кг.

Соревнования проводятся для повышения спортивного мастерства, приобретения опыта участия в чемпионатах, а также пропаганды здорового образа жизни.