Школьники и студенты образовательных организаций Липецкой области присоединились к Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в России он проводится 19 апреля. «В годы Великой Отечественной войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей Липецкой области, и каждый второй погиб на полях сражений. Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории региона. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, дата выбрана неслучайно. 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Этот документ стал первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и необходимости наказуемости таких преступлений.

В этот день проводится комплекс памятных мероприятий в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек. Накануне в липецком Институте развития образования прошел строевой этюд в исполнении Роты Почетного караула Поста №1, встреча с ветеранами боевых действий, участниками событий в селе Новолакское республики Дагестан 5 сентября 1999 года, во время которых погибли Герои России, выпускники Поста №1 Эдуард Белан и Андрей Теперик. Также состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности – 2023».

С 2019 года обучающиеся Липецкой области принимают активное участие в школьном, муниципальном, региональном этапах конкурса. За эти годы свыше 2000 детей и подростков участвовали в проекте «Без срока давности». В 2022 и 2023 годах липецкие одиннадцатиклассницы Елизавета Пахомова (школа №70 Липецка, наставник – Юлия Ирзаева, учитель русского языка и литературы) и Наталья Татаринцева (гимназия №1 Задонска, наставник Жанна Соболева, учитель русского языка и литературы) стали абсолютными победителями Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности», а Анна Туранова (МБОУ «Основная школа №17 имени Т.Н. Хренникова» Ельца, наставник Ольга Попова, учитель русского языка и литературы) – призером 2023 года. «Школьницы продемонстрировали глубину исторических знаний, понимание противоречий истории. Их работы стали отражением живой исторической памяти народа», – рассказали в управлении образования и науки Липецкой области.