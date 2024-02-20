Финал второго сезона Всероссийского конкурса по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт с 1 по 5 марта в Республике Татарстан. Липецкую область представят два десятиклассника из лицея №6 Данкова. Кирилл Павлов стал лучшим в профессии «Геймдизайнер», а Анфиса Шаталова лидирует в профессии «Геймификатор». Оба претендуют на победу в направлении «Партнёрский кейс».

Всего в финале примут участие более 400 создателей видео- и мобильных игр из 60 регионов России, а также из четырёх иностранных государств – Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и Литвы. На протяжении четырёх дней им предстоит выполнять задания от партнёров и защищать авторские разработки перед инвесторами.

Всероссийский конкурс «Начни игру» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Он поддержан Наблюдательным советом АНО «Россия – страна возможностей» под председательством Президента России В. В. Путина. Финал пройдёт в рамках Международного мультиспортивного турнира в концепции фиджитал «Игры Будущего» и станет самой масштабной национальной площадкой, посвященной игровой индустрии и киберспорту. Почётными гостями станут руководители органов исполнительной власти, представители IT-компаний и игровых студий, а также эксперты игровой индустрии. Подробнее о проекте «Начни игру» – на сайте начниигру.рф.

«Платформа «Россия – страна возможностей» помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Липчане принимают активное участие в проектах платформы и добиваются хороших результатов. Это нас не только радует, но и подтверждает, что в регионе инициативные, целеустремленные и талантливые ребята получают поддержку и помощь в самореализации», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.