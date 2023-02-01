Школьники Гимназии имени И.М. Макаренкова из села Ольговка Добринского района в этом учебном году проводят акцию по сбору макулатуры «Бумаге – вторую жизнь!». Ее инициатором стала семиклассница Анна Зиновьева, которая объединила вокруг себя учащихся из всех классов. Экоактивисты подготовили коробки для сбора бумаги, оклеили их специальными листовками и расставили во всех помещениях школы, включая кабинет директора, столовую и коридоры, а также в местном ДК и сельской администрации. По мере наполнения коробки взвешивают, упаковывают и отправляют на хранение. Уже набрано около двадцати коробок. По словам учителей, дети с большим интересом принимают участие в акции, которая проходит под девизом «100 килограммов макулатуры спасают одно дерево». Да и в школе стало заметно чище.

С наступлением тепла всю собранную бумагу сдадут на переработку, а на вырученные деньги приобретут саженцы туи. Место посадки деревьев уже выбрано – соседнее село Дурово. Весной там планируют открыть парк имени Сергея Кабанова – уроженца села, погибшего в ходе СВО. Именно на этой территории школьники и посадят свои деревца в рамках еще одной эко-акции «Зеленая весна», а также мероприятий по патриотическому воспитанию. Эти два села связаны между собой. В Дурово проживают многие учащиеся ольговской школы. Кроме того, на днях в гимназии откроют мемориальную доску в честь Сергея Кабанова.

«Прививать бережное отношение к природным богатствам нужно с детства. Замечательно, когда инициатива исходит от самих детей, а взрослые грамотно ее поддерживают, помогают в осуществлении и находят способы добавить новые смыслы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.