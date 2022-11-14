Шестьдесят старшеклассников из Ельца и Чаплыгинского района стали участниками второй смены военно-патриотического лагеря «Авангард», которая продлится пять дней. Особое внимание будет уделено физической подготовке и патриотическому воспитанию. Ребят познакомят со строевыми приемами, расскажут о современном оружии, научат пользоваться противогазом и соблюдать дисциплину. Кроме того, учебная программа включает тактическую и огневую подготовку.

«Подготовка в этом лагере многому научит будущих защитников. Пребывание здесь станет полезным опытом для юных патриотов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Завтра в «Авангарде» пройдет первый Всероссийский военно-патриотический диктант, в рамках которого учащиеся смогут продемонстрировать свои знания отечественной военной истории.