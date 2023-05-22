Спортсмены из елецкой школы №10 побывали в Казани на Всероссийском фестивале Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Команда из шести человек, в которую вошли Илья Проживаров, Вероника Токарева, Даниил Засухин, Полина Рудакова, Алексей Гришин и Дарья Бутова, приняла участие в программе «Игры отважных». На полосе препятствий в 3000 метров школьники продемонстрировали командный дух и волю к победе и заняли второе место.

В этом году фестиваль привлек более 160 тысяч школьников из всех уголков России. Ребята из елецкой школы стали победителями конкурса в Центральном федеральном округе, обойдя 18 областей. Это дало право участвовать в финале в числе 300 лучших спортсменов-школьников во всей России и стать серебряными призерами фестиваля.

«Российской движение детей и молодежи позволяет подрастающему поколению проявить себя в разных видах активности – добровольчестве, учебе, творчестве, спорте и так далее. Радует, что липецкие подростки активно включились в работу организации и уже заявляют о себе на федеральном уровне», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.