Киберквиз по безопасности прошёл в 12 гимназии Липецка. В нём приняли участие ученики пятых и шестых классов. По видеосвязи к ним присоединились больше двух десятков школьных команд из областного центра и Липецкого района. Участников викторины проверили на знания цифровой гигиены – видов киберугроз и способов противостоять онлайн-мошенникам.

Организаторами первого в Липецке онлайн-киберквиза выступили Управление образования и науки Липецкой области и областной филиал компании «Ростелеком». Все участники интеллектуальной игры получили сувениры от провайдера. Командам, набравшим высшие баллы, вручили умные колонки для кабинетов информатики, энциклопедии по кибербезопасности, сертификаты и сладкие призы.

«Дети – самые активные пользователи Интернета. Они могут столкнуться с различными видами угроз в Сети. Знания информационной безопасности и цифровой грамотности помогут этого избежать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.