Победителей и призеров конкурса «Концепция игры», в том числе из Липецкой области, наградили в Москве. Конкурс прошел в рамках федерального проекта по бесплатному обучению школьников современным языкам программирования «Код будущего».

На конкурс прислали более 150 работ со всей России. Сразу две награды за лучший саундтрек к видеоигре получили школьники из Липецкой области. Это Павел Слепокуров (гимназия имени Героя Советского Союза Петра Андреевича Горчакова, село Боринское Липецкого района) — 1 место в номинации «Лучший саундтрек», а также Егор Олисов (школа села Красное) — 3 место в номинации «Лучший саундтрек».

В соревнованиях участвовали ученики курса «Игры на Python — от идеи до продвижения», который был разработан специально для проекта «Код будущего». Участники могли подать заявку в одной из восьми номинаций: «Готовая игра», «Готовый прототип», «Готовый концепт», «Лучшие оригинальные персонажи», «Лучший мир», «Лучший сценарий видеоигры», «Лучший саундтрек» и «Лучшее рекламное медиа». Жюри выбрало восемь победителей и 14 призеров. Все финалисты и их наставники получили ценные призы от «Цифрового образования» и «Фоксфорда».