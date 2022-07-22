Победителями Вероссийского конкурса «Большая перемена» стали девять липецких школьников. Это ученики 5-7 классов – Ксения Новичкова, Карина Баранова, Мария Барбашина, Алексей Кищенко, Егор Чернышов, Эльвира Бойкова, Дарья Куреева, Татьяна Каракаптан и Екатерина Корнева.

Финал «Большой перемены» проходил в Международном детском центре «Артек». В рамках решающих испытаний ребята решали кейсы, объединившись в команды по 10 человек. Российские школьники придумывали собственные миры, а иностранные участники разрабатывали туристические маршруты по России. Эксперты оценивали логическое мышление, креативность, умение работать в команде, навыки коммуникации и сотрудничества.

Победители отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах России, где посетят культурные достопримечательности.

«Липецкие школьники регулярно побеждают в значимых конкурсах и олимпиадах, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Наши дети талантливые, целеустремлённые. Мы очень рады их достижениям и всегда будем стараться совершенствовать систему образования так, чтобы каждый школьник региона мог иметь доступ к новым знаниям и технологиям».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.