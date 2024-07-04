Школьники из Липецкой области стали победителями и призёрами IV сезона международной премии «Экология – дело каждого», которая проводится Росприроднадзором РФ. Лидерами номинации «Экосоюз» стали учащиеся лицея №66 Липецка. Они презентовали жюри проект «Экотема», в рамках которого вместе с педагогом провели выездные мероприятия, направленные на формирование полезных экопривычек у детей и подростков. В них приняли участие 3,6 тысячи человек из семи районов области.

«Подобные акции вносят огромный вклад в формирование экологической культуры молодёжи. Важно, чтобы она осознавала свою ответственность перед будущими поколениями и принимала активное участие в сохранении окружающей среды», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Первое место в возрастной группе 10-13 лет номинации «Экорисунок» присудили Марии Шалуновой из села Лавы Елецкого района за работу «Маленький костер – большая беда». В номинации «Поколение будущего» в возрастной категории 14-18 лет второе место заняла Валерия Тюнина из Долгоруково. Школьница под руководством своего наставника Веры Антоновой разработала и предложила на конкурс проект биодренажных систем на проблемных участках Липецка. Ещё 16 липчан получили специальные призы премии.