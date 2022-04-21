Ученики школы из райцентра Задонск посетили швейную фабрику «Спецсервис» в областном центре, а также Липецкий техникум сервиса и дизайна. Экскурсию для 30 школьников организовали в рамках профориентации, чтобы юные задонцы смогли познакомиться с профессией швеи и узнать, как и где возможно получить профессиональное образование, найти в дальнейшем работу по специальности.

Фабрика занимается изготовлением спецодежды. В месяц здесь шьют более 1,5 тысячи изделий для нефтяных компаний и металлургических заводов. Предприятие частично автоматизировано, что облегчает труд специалистов.

В Липецкой области ежегодно диплом швеи получают около 30 студентов. Но потребность региона в специалистах подобного профиля гораздо больше. Для того, чтобы закрыть существующие свободные вакансии, открывают обучающие курсы – бесплатные и в очном формате. Обучение занимает около трех месяцев. Как отметила начальник отдела профессионального обучения и реализации нацпроектов управления соцполитики Липецкой области Светлана Голенских, курсы доступны безработным, тем, кто находится под риском увольнения, мамам в декрете, предпенсионерам, студентам. Чтобы записаться на них, нужно обратиться в любой центр занятости по месту жительства.

Работодатели региона сегодня готовы трудоустроить более 200 швей. Вакансии открыты в Липецке, Усмани, на фабриках в Данковском, Лев-Толстовском и Чаплыгинском районах. «Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – считает глава региона Игорь Артамонов.