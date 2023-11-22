«Точка роста» школы села Афанасьево Измалковского района проводит занятия школьного медиацентра. Он создан в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Медиацентр «Точки роста» даёт школьникам возможность погрузиться в мир журналистики и современных средств распространения информации. Занятия проводятся с использованием специального оборудования. Ребята учатся фотографировать, освещать школьные события, пробуют себя в съемке и редактировании видео. Медиацентр становится местом, где школьники могут раскрыть свой творческий потенциал и обрести новые навыки.

«Возможно, кто-то из них захочет стать профессиональным журналистом или фотографом, – рассказали в управлении образования и науки Липецкой области. – Медиацентр поможет им начать свой путь в этой увлекательной сфере. Десятиклассники, уже попробовавшие себя в роли репортеров, фотографов, операторов и сценаристов, поделились своими впечатлениями. Занимаясь в Медиацентре, они уже научились обращаться с камерой, не бояться брать интервью у взрослых и писать посты в школьной группе в ВК».

В Липецкой области с 2019-го по 2022 год открыто 120 «точек роста» в общеобразовательных организациях. В 2023-м начали работать еще 19 таких центров, добавили в управлении. «Подобные проекты очень важны, – считает губернатор региона Игорь Артамонов. – Современные школы должны идти в ногу со временем. Это даст конкурентоспособную молодежь, способную разбираться в новых технологиях. Для сельских территорий это особенно значимо, перед детьми открываются новые перспективы».