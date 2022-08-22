Учащиеся школы села Афанасьево Измалковского района принимают участие в акциях, посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Волонтеры добровольческого отряда «Новое поколение» приняли участие в акциях «Триколор» и «Гордимся флагом». Ребята раздали жителям села и младшим школьникам ленты триколора, рассказали об истории российского флага, тематически оформили здание школы. Активно школьники участвуют в фотомарафоне «Россия – это МЫ».

«Я считаю, что каждый из нас испытывает чувство гордости за свою страну», — говорит ученица 11 класса Кристина Овсянникова. «Флаг России – это важнейший символ единства народа, процветания страны и веры в будущее. Мы должны знать историю нашей страны», — отметила ученица 11 класса Анна Дорохина.