Школьники Лебедянского и Елецкого районов прошли посвящение в «Орлята России». Программа развития социальной активности обучающихся начальных классов разработана в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Торжественное событие, на котором активисты из Российского движения школьников повязали «орлятам» разноцветные галстуки, состоялось в школе №3 Лебедяни. К этому событию ребята подготовили творческие номера, а также произнесли клятву и пообещали отлично учиться, быть честными и помогать старшим. В школе №2 села Казаки Елецкого района ученики познакомились с символикой РДШ, легендой Всероссийского детского центра «Орлёнок» и определили треки, над которыми будут работать в течение года. Под руководством учителей школьники примут участие в коллективных творческих проектах по направлениям «Орлёнок-лидер», «Орлёнок-эколог», «Орлёнок-доброволец», «Орлёнок-мастер», «Орлёнок-спортсмен», «Орлёнок-эрудит», «Орлёнок-хранитель исторической памяти».

«Очень важно прививать понятия патриотизма с самого раннего возраста. Дети должны понимать, что вся их дальнейшая жизнь – учеба, работа, активная гражданская позиция, взаимоотношения в семье, помощь окружающим – все это является залогом развития и процветания страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.