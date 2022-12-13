Старшеклассники школы села Большое Попово Лебедянского района прошли посвящение в кадеты. По традиции каждый из них получил в подарок от администрации Лебедянского района наручные часы.

В кадетских классах помимо изучения основной программы дети посещают занятия по общей строевой, огневой, физической подготовке, знакомятся с основами воинской службы, углублённой программой ОБЖ. Возрастная группа кадетов – 8-10 класс.

История кадетского движения в Лебедянском районе началась в 2012 году. Сейчас в муниципалитете действуют три кадетских класса, один из них в селе Большое Попово. С начала открытия кадетского класса выпущено более 200 кадетов. После окончания школы, многие выпускники продолжили обучение по военным специальностям.

«Основа кадетского движения – патриотическое воспитание молодого поколения. Замечательно, что в Липецкой области становится все больше кадетов. Это говорит о том, что это направление детям нравится. Им интересно изучать историю Отечества и чтить воинские традиции своей страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.