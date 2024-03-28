«Уроки цифры» от компании 1С на тему «Технологии тестирования» проходят в школах Липецкой области. К проекту присоединились ученики гимназии №12 Липецка. Школьники узнали, как проводится тестирование программного обеспечения, а также о том, как правильно работать в команде и анализировать информацию. В конце урока ребята сами выполнили задания по данной теме.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики, возможность получить знания от ведущих технологических компаний, таких как «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «1С», госкорпорация «Росатом», Ozon Tech, VK, Академия искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбера «Вклад в будущее». Участники проекта осваивают новые навыки и современные технологии, практикуются в их применении, чтобы в дальнейшем выбрать востребованную и интересную специальность в сфере IT. Материалы можно изучать самостоятельно на сайте урокцифры.рф.

«Управление цифрового развития Липецкой области проводит большую работу по развитию телекоммуникационной инфраструктуры, координации межведомственного взаимодействия, созданию условий для предоставления социально значимых услуг в электронном виде, а также цифровизации городского хозяйства, в том числе совершенствования системы безопасности с помощью видеонаблюдения и ИТ-анализа видеопотоков. Все это способствует цифровой трансформации региона и развитию цифрового государственного управления», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.