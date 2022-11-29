Ученики и преподаватели 1209 школ и детских садов из всех российских регионов, в том числе и Липецкой области, сдали более 1 млн 245 тыс. кг вторсырья в рамках акции по сбору макулатуры #БумБатл нацпроекта «Экология». С 15 сентября по 15 ноября прошел уже третий сезон этой акции.

«Замечательно, что дети вовлечены в заботу об окружающей среде, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Экологическое просвещение необходимо начинать уже с детского сада. Вместе мы должны привить молодому поколению любовь к природе и научить ее беречь».

И третий год подряд первое место среди школ занял липецкий экологический лицей №66. Ребята сдали 13760 кг макулатуры. На втором месте с незначительным отставанием находится школа из Белгородской области, ее ученики и преподаватели сдали 13746 кг. На третьем месте – ребята из Брянской области с результатом 12275 кг.

В этом году впервые в ходе БумБатла прошли экоуроки на базе экостанций, которые открываются по всей стране в рамках национального проекта «Образование». В пяти субъектах РФ педагоги экостанций организовали интерактивные площадки. Ребята знакомились с технологиями изготовления бумаги в разные исторические периоды и процессом ее производства из древесины и макулатуры в наши дни, определяли этапы переработки макулатуры и пробовали ее сортировать, делали поделки из газет и картона.

В ходе третьего сезона БумБатла свыше 2,1 млн человек сдали более 63,3 тыс. тонн макулатуры. Таким образом участники акции за два месяца спасли от вырубки около 1,2 млн деревьев или 12000 гектаров леса, сэкономили свыше 1,26 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу более 104 тыс. тонн углекислого газа. Всего за три года проведения БумБатла более 3,3 млн человек собрали свыше 66,4 тыс. тонн макулатуры, им удалось сберечь около 1,26 тыс. деревьев.