Школьники Липецкого округа познакомились с цементным производством в рамках промышленного туризма

Школьники из села Хрущёвка Липецкого округа познакомились с цементным производством – они побывали на обзорной экскурсии по Липецкому филиалу АО «ЦЕМРОС». Двадцать мальчишек и девчонок увидели полный цикл производства цемента. В карьере, где добывают известняк и глину, ребята увидели мощную технику. Школьникам рассказали, что это основные компоненты для производства цемента, и что их разведанных запасов здесь хватит ещё на 100 лет. Особый интерес у школьников вызвала 75-метровая вращающаяся цементная печь и автоматизированная линия в цехе упаковки и отгрузки цемента, способная отгружать до 10 тысяч тонн продукции в сутки. Специалисты предприятия рассказали о производственных процессах, в том числе о технологиях контроля качества и автоматизации производства.

Липецкий цементный завод активно участвует в программах развития промышленного туризма региона с 2022 года. За это время предприятие посетили около тысячи школьников и студентов, которым представили не только технологические особенности производства, но и перспективы профессионального развития в цементной отрасли.

«Промышленный туризм – это вклад в популяризацию промышленных предприятий региона, как надёжных работодателей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.