Бесплатное обучение по 11 направлениям проходят школьники Липецкой области. К проекту «В будущее с уверенностью» в этом году присоединилось 777 юношей и девушек из девяти муниципалитетов региона. Проект реализуется по поручению губернатора Игоря Артамонова совместно с Центром опережающей профессиональной подготовки Липецкой области.

С января по май дети учились на вожатых, автослесарей, поваров, операторов беспилотников, ветеринарных санитаров. Занятия проходят в свободное от учебы время. Школьники пробуют себя в разных направлениях, получают практический опыт, узнают о трудоустройстве на предприятиях Липецкой области.

«Уверен, что подобные проекты будут очень полезны для ребят. Помогут выбрать профессию для будущего, а региону в будущем получить высококвалифицированных специалистов. География проекта расширяется, это вселяет оптимизм», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.