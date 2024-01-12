Липецких школьников приглашают присоединиться к проекту в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области.

Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Он реализуется уже второй учебный год, в году несколько сезонов, каждый из которых организован с одним из партнеров. В четвертом сезоне этого учебного года им стал Благотворительный фонд «Вклад в будущее». Проект включает в себя серию просветительских мультипликационных роликов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности.

«Юные липчане иногда забывают про осторожность в сети, а специальные занятия помогают ребятам понять, как безопасно использовать интернет», – считает губернатор региона Игорь Артамонов. Посмотрев видеоролики, школьники смогут не только узнать о безопасном поведении в интернете, но и развить навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате. Формирование этих навыков у подрастающего поколения соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ и направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовки квалифицированных ИТ-кадров в России. Видеоролики от ведущих цифровых компаний-лидеров – Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатории Касперского» – представлены на сайте проекта digital-likbez.datalesson.ru.