Проверить и повысить свою дорожную грамотность липецкие школьники могут, приняв участие во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Она проводится онлайн в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на платформе «Учи.ру». Проект стартовал сегодня и продлится до 20 ноября.

«Повышение безопасности участников дорожного движения – важнейшая составляющая нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Одна из его целей – к 2030 году добиться снижения смертности на дорогах в 3,5 раза. Особое внимание в данном вопросе уделяется обеспечению детской безопасности. Для достижения поставленной цели по нацпроекту строятся и реконструируются участки дорог, идёт развитие дорожной инфраструктуры, используются лучшие, зарекомендовавшие себя технологии. Однако важно понимать, что безопасность на дорогах зависит и от каждого из нас. Напомнить себе и своим детям о необходимых правилах безопасного поведения на дорогах позволит Всероссийская олимпиада «Безопасные дороги», – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Принять участие в проекте могут ученики 1-9 классов. Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе «Учи.ру» и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Перед тем как приступить к соревнованию, можно потренироваться.

«По сравнению с предыдущими сезонами олимпиады количество задач сократилось, зато пятого по шестой и с седьмого по девятый классы. В сценариях используются новые локации и ситуации, приближенные к обстоятельствам реальной жизни, например, «переходим большой регулируемый перекрёсток», «готовимся дома к поездке на велосипеде». Это делает задания более наглядными, интересными и практичными», – прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Онлайн-состязание проводится третий год подряд. Уровень своей дорожной грамотности благодаря участию в олимпиаде повысили почти пять миллионов школьников. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта России, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».

«Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.