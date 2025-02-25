Подростки Липецкой области могут принять участие в уникальной военно-патриотической игре «Зарница 2.0» от «Движения Первых» и «ЮНАРМИИ». Регистрация на отборочный этап проходит до 16 марта на сайте зарница.будьвдвижении.рф. Приглашаются школьники от 7 до 17 лет. Они смогут сразиться за победу в трех возрастных группах: младшей (2014 – 2016 г.р.), средней (2011 – 2013 г.р.) и старшей (2008 – 2010 г.р.). Также предусмотрена специальная группа для совершеннолетних (2003 – 2007 г.р.). При регистрации нужно придумать Позывной каждому игроку и название отряда. Потом участников ждут отборочный, муниципальный, региональный, окружной этапы и финал в сентябре.

На отборочном этапе каждый участник выбирает себе роль: командир отряда, военкор, инженер-сапер, медик, оператор БПЛА, политрук или штурмовик. В составе каждого отряда-команды должно быть 10 человек, то есть медиков, операторов БПЛА, и штурмовиков – по два. Остальных – по одному. Для всех специальностей предусмотрены особые состязания. Также будут общекомандные соревнования, в том числе полевые на тактическую подготовку, общевойсковую грамотность, знание российской истории.

Цель проекта – воспитать в участниках командный дух и взаимовыручку, привить любовь к своей стране, а также дать необходимые навыки – от оказания первой помощи до знаний правил кибербезопасности. Проект будет реализован с использованием современных игровых и цифровых технологий: беспилотных летательных аппаратов, наземных дронов, оборудования для игр в лазертаг и фаертаг.

«В Липецкой области довольно сильное движение «ЮНАРМИЯ», отряды есть практически во всех школах. Уверен, липецкие ребята хорошо себя покажут в этой игре. Удачи», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.