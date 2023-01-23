Новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез» стартовал в Липецкой области. Он реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения РФ и Минцифры России.

ВКонтакте и АНО «Цифровая экономика» в интерактивном формате создали проект, рассказывающий школьникам, как безопасно вести себя в интернете. На сайте проекта школьники смогут посмотреть видеоролики о том, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети и как правильно действовать, столкнувшись с травлей в интернете.

Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, проект предназначен для школьников 12 лет и старше, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован Министерством просвещения России. Видеоролики также будут полезны и педагогам. Материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс или на родительских собраниях. Проект доступен на сайте.

«Мы с командой активно занимаемся развитием цифрового образования в районах, открывая «Точки роста» и филиалы «IT-Куба». Интернет уже во всех школах, в населенных пунктах, где живут 250 человек. И поэтому нашим детям необходимы базовые навыки по безопасному поведению в сети», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.