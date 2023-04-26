Управление образования и науки Липецкой области предлагает школьникам региона немного расслабиться перед сдачей выпускных экзаменов и принять участие в развлекательной акции. Учащимся предлагается разработать список суперспособностей, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ – например, умение сосредоточиться, логическое мышление, способность преодолевать стресс, а также придумать талисманы на удачу. Это, по мнению инициаторов акции, поможет подросткам справиться с нервозностью и сконцентрироваться на развитии тех навыков, которые пригодятся на экзаменах.

Лучшие предложения, фото и видео на темы, связанные с процессом подготовки к ЕГЭ, будут размещены в социальных сетях управления. Работы нужно отправлять на электронную почту [email protected] или сообщением в группах в соцсетях «Образование и наука в Липецкой области».