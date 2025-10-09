Школьники Липецкой области осваивают программирование на площадках «IT-bit»

Направление «Программирование роботов» вызывает большой интерес у школьников Задонска. В городе работает цифровая площадка «IT-bit», где дети создают множество проектов – от сейфа с замком и автоматических дверей до роботов, которые двигаются, реагируют на препятствия и выполняют команды.

Особое внимание уделяется соревновательным роботам, где важны скорость, реакция и точность, сообщили в региональном министерстве образования.

Сеть цифровых площадок дополнительного образования детей «IT-bit» – региональный проект, направленный на раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. 22 площадки созданы во всех муниципалитетах Липецкой области и позволяют школьникам бесплатно изучать языки программирования, заниматься робототехникой и 3D-моделированием.

«Развитие цифровых компетенций у детей – это стратегическая задача для будущего нашего региона. Мы создаём все условия, чтобы каждый ребёнок, независимо от места жительства, мог осваивать современные технологии, развивать мышление и получать практические IT-навыки. Это вклад в конкурентоспособность Липецкой области и в успех нашего подрастающего поколения», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.