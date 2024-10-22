Новый сезон всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартует 21 октября. Тематические уроки пройдут во всех школах Липецкой области до 24 ноября. Основной темой является защита данных с помощью простой электронной подписи – уникальной последовательности символов, используемой для идентификации человека и получения его согласия на какие-либо действия. Материалы также можно изучить самостоятельно на сайте.

«Цифровые компетенции и основы кибергигиены – это одни из ключевых навыков в современном мире, которые не только помогут быть успешными, но и обезопасят от многих рисков. Липецкая область стремится к тому, чтобы показатели цифровой грамотности были высокими среди граждан любого возраста. А на подрастающее поколение мы смотрим с особой надеждой, что они заинтересуются этими науками и пополнят ряды айти-специалистов, которые очень нужны нашей экономике», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» включает серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов по основам цифровой грамотности и кибербезопасности. Развитие у детей и подростков навыков безопасного поведения в киберпространстве соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика», направленного на обеспечение цифровой безопасности и подготовку квалифицированных ИТ-кадров в России. Партнёром проекта «Цифровой ликбез» выступила компания-разработчик экосистемы для бизнеса «Контур».