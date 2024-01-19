Липецкие школьники сегодня посетили очередное занятие по профориентации «Россия – мои горизонты» на тему «Россия – страна атомных технологий». Учителя поговорили с юными жителями области об атомной промышленности и атомных технологиях.

«Фактически, человек только начал осваивать неисчерпаемый источник энергии – силу атома, – рассказали школьникам педагоги. – Но уже сегодня в России 11 атомных электростанций, которые вырабатывают около 20% всего производимого электричества. При этом наша страна – родоначальник промышленного использования атомных электростанций, обладательница единственного в мире атомного ледокольного флота. И каждый год Россия продолжает ставить всё новые атомные рекорды.

Кроме того, на занятии были рассмотрены вопросы безопасности и экологичности атомных электростанций, а также возможности использования ядерной энергии в различных сферах промышленности. Школьники убедились, что за атомной отраслью – будущее всего человечества. Атомная сфера развивается очень быстро и то, что ещё вчера казалось невозможным, уже завтра может воплотиться в жизнь. От неё зависит и экономика страны, и энергетика, и безопасность, и наше здоровье, и экология, подчеркнули в управлении образования и науки Липецкой области.

«Профориентация – важная составляющая обучения. Школьники должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом заинтересованы не только юноши и девушки, но и работодатели. Сегодняшние школьники и студенты – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.