Несколько десятков работ и проектов, подготовленных школьниками Липецкой области, было представлено на региональном фестивале научно-технического творчества молодёжи «НТТМ 2024», который прошел в липецком центре цифрового образования «IT-куб», сообщает региональное управление образования и науки.

Подготовлены проекты для номинаций: транспортные системы и беспилотные летательные средства, информационные технологии, медицина и биотехнологии, новые материалы и химические технологии. В их числе интеллектуальный страж, сельскохозяйственный дрон, робот для эвакуации раненых, система «умная теплица», безопасная скамья для жима штанги, технология обогащения маринованных огурцов биологически активными веществами. Кроме технических работ представлены социальные проекты, например, программа «Игровая перемена+», которая позволит школьникам скоротать время между уроками за подвижными и развивающими играми.

В этом году молодые изобретатели представили более 60 работ, из которых для финала были отобраны 30 лучших. Победителями выставки в разных номинациях стали 12 школьников. Они отмечены дипломами, их научные руководители и педагоги – благодарственными письмами.

«Поддержку ребят, талантливых в сфере новаторской и рационализаторской деятельности, смело можно назвать вкладом в науку. Школьники, которые изобретают и воплощают свои идеи в жизнь, вполне возможно, захотят заниматься этим в будущем – во время учебы в вузе, на предприятии, куда пойдут работать. Их инженерные разработки позволят модернизировать производство. Поэтому в регионе такое внимание уделяется техническому творчеству молодежи и созданию условий для занятий», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.