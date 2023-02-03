Повышению престижности аграрных профессий в Липецкой области уделяется большое внимание. Открываются аграрные классы, проводятся агрочемпионаты и встречи с представителями аграрных вузов, а также экскурсии на сельхозпредприятия, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

«Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей. Аграрный сектор в экономике Липецкой области сегодня стал самым инновационным, самым инвестиционно привлекательным и высокотехнологичным благодаря весомой государственной поддержке. Очень важно и то, что люди уже не стремятся переехать из села в город. Реализуемые в районах инфраструктурные и инвестиционные проекты позволяют сельским жителям с оптимизмом смотреть в завтрашний день», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

С начала 2023 года в Липецкой области прошли четыре встречи представителей аграрных вузов страны со школьниками региона. Так, представители Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева посетили Данковский и Лебедянский районы. Руководители Липецкого представительства Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I провели профориентациионные мероприятия в Долгоруковском и Лев-Толстовском районах. На встречах школьникам рассказали о потребности отрасли сельского хозяйства в молодых специалистах, сделали акцент на создающихся современных комфортных условиях для работы и жизни на селе, подчеркнув перспективу и востребованность этой сферы.

«Профориентация сегодня имеет колоссальный воспитательный потенциал, – отмечает начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Благодаря профессионализму, опыту и активной позиции педагогов формируется интерес к выбору будущей профессии среди учащихся 9-11 классов. Очень ценно, что сегодня всё больше учебных заведений присоединяются к профориентационной работе и напрямую взаимодействует с молодежью».