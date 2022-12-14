Ученики трех школ Измалковского района встретились с представителями Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Школьники общались с профессором факультета агрономии, агрохимии и экологии Константином Стекольниковым, а также доцентами экономического факультета и факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства Евгенией Арбениной и Леонидом Кудриным.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, ребятам рассказали о направлениях, которые можно выбрать для обучения в вузе, и об условиях поступления. Школьникам объяснили, какие темы будут проходить, что интересного смогут узнать, изучая разные программы. В свою очередь представители районной администрации познакомили школьников с перспективами дальнейшего трудоустройства, если они примут решение связать свою жизнь с сельским хозяйством.

В Липецкой области уделяется большое внимание повышению престижности аграрных профессий, в регионе открываются аграрные классы, проводятся экскурсии на сельхозпредприятия, агро-чемпионаты и встречи с представителями аграрных вузов. Так, в прошлом году представители Воронежского государственного аграрного университета, Мичуринского университета, Тимирязевской академии, Елецкого агроинститута более 15 раз выезжали в районы области для встреч со школьниками. В этом году только Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I за последние три месяца провел подобные встречи для ребят в пяти районах области. В 2021 году было заключено 10 целевых договоров на обучение на бюджетных местах в ведущих отраслевых вузах страны, а в 2022 году – 11 договоров, которые гарантируют меры социальной поддержки во время обучения в вузе и трудоустройство в компанию после его окончания.

Содействие профориентации и занятости населения – одно из приоритетных направлений социальной политики правительства Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Сотрудничество вузов и предприятий со школами способно обеспечить баланс на рынке труда, – считает губернатор. – Мы стремимся создавать все более широкие возможности для ранней профориентации школьников. Обучение и дальнейшее трудоустройство молодых жителей региона всегда было вопросом государственной важности». Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что нужно готовить востребованных специалистов в соответствии с профессиональными стандартами работодателей.