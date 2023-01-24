В минувшую пятницу был сильнейший гололёд, превративший все улицы и дороги в один сплошной леденец. В 6 утра в тот день начался дождь, больше похожий на град. Он и стал причиной такого общего катка практически по всей Липецкой области. Дорожники не успевали отсыпать трассы одновременно по всем направлениям.

Из-за этого были отменены некоторые рейсы школьных автобусов (всего семь), подвозящих детей в учебные учреждения Добринского района, поскольку выезд транспорт начинает в 6.30 ч., а дороги ещё не были готовы.

Некоторые водители выехали в рейс и сразу вернулись, чтобы не подвергать опасности жизнь школьников. Однако пятница не стала для них выходным: они обучались дистанционно.