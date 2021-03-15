В самом разгаре областная акция «Сдай макулатуру – сохрани лес!», организатором которой является управление лесного хозяйства Липецкой области.

Ребята из школьного лесничества «Лесовичок» решили не стоять в стороне от добрых дел и в преддверии Всероссийского дня Лесов собрали так много макулатуры, что для них самих в автомобиле места не хватило, ведь ехать им пришлось в город Липецк из самого Грязинского района.

Более 100 кг макулатуры передали для дальнейшей утилизации мальчишки и девчонки из школьного лесничества «Лесовичок» МБОУ СОШ с. Плеханово Грязинского муниципального района.

Макулатуру приняли сотрудники ГБУ ДО Центр дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, для последующей ее передачи в утилизацию.

Вырученные денежные средства от сдачи макулатуры в рамках данной акции будут направлены на реализацию социально-значимых проектов (озеленение и благоустройство территории города Липецка и Липецкой области).

Организаторами акции является Управление лесного хозяйства Липецкой области.