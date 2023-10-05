Накануне Дня учителя в посёлке Лески Краснинского района прошла акция «Поздравь учителя». После торжественной линейки в школе учащиеся вместе с журналистами «Липецкой газеты» направились к дому бывшей учительницы немецкого языка 86-летней Ираиды Паниной. Педагогический стаж Ираиды Васильевны более 50 лет. Около трёх десятков ребят хором поздравили ветерана-педагога, а затем устроили праздник: читали стихи, исполняли народные песни, частушки и танцевальные номера. Потом весёлая компания переместилась к дому 88-летней Нины Каратаевой. Педстаж Нины Алексеевны без малого полвека. В поселковой школе Нина Каратаева вела русский язык и литературу, работала завучем, занималась с ребятами в кружке «Юного поэта».

«Хороший учитель не только дает знания по предмету, но и делает это так, что ученикам становится интересна наука, заставляет понять значимость изучаемого и пользу. Кроме того, часто учитель — это защитник и советчик, всегда готовый поддержать в трудной ситуации. Если у вас были такие учителя, нужно постараться поздравить их в этот день и вообще не забывать и проведывать время от времени. Так вы продемонстрируете свою благодарность за их труд», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.