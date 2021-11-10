Липецкие школьники 6-11 классов пройдут профессиональные пробы в рамках проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование». В них примут участие более 1000 учащихся региона. На 17 учебных площадках профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования они познакомятся более чем с 50 профессиональными направлениями и смогут попробовать себя в таких профессиях как ветеринар, модельер, медицинская сестра, специалист по мехатронике и мобильной робототехнике, предприниматель и многих других. На каждой площадке проведения профессиональной пробы будет работать симулятор реальной профессиональной деятельности.

Наставниками на профессиональных пробах также являются и представители предприятий – работодателей, которые прежде всего заинтересованы в привлечении интереса школьников к профессии, развитии базы профессиональной подготовки кадров.

«Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.