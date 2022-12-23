Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» для учеников 1-9 классов проводится до 26 декабря образовательной онлайн-платформой Учи.ру и компанией VK при поддержке национального проекта «Цифровая экономика» и Минцифры России. В Липецкой области уже более 18 тысяч школьников проверили свои знания в области цифровой безопасности.

Участие для всех школьников бесплатное. Интерактивные задания онлайн-состязания научат детей безопасно вести себя в интернете, эффективно использовать его ресурсы и грамотно обходить основные сложности в сети — от фишинга и вирусов до мошенничества, в том числе при онлайн-покупках. Олимпиада проверяет логическое мышление, обучает грамотному поведению при использовании гаджетов, браузеров и поисковиков, а также этике общения в соцсетях и мессенджерах.

«Минцифры России уделяет особое внимание обучению будущих ИТ-специалистов. При поддержке Министерства реализуются специальные образовательные программы. Школьники уже сейчас могут изучить языки программирования и определиться с выбором будущей профессии. Важно, что в олимпиаде совершенно бесплатно сможет принять участие большое количество детей самых разных возрастов. Мы также запустили Всероссийскую программу кибергигиены, благодаря которой дети и взрослые могут узнать о том, как противостоять кибербуллингу, установить надежный пароль и защитить свои аккаунты от мошенников», – сказал директор Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир Бенгин.

«Одна из задач национального проекта «Цифровая экономика» — сформировать поколение, представители которого с раннего возраста легко используют цифровые технологии в повседневной жизни, а в будущем смогут развивать эти навыки в профессиональной деятельности и способствовать «цифровому прорыву» в нашей стране. У школьников масса возможностей получить знания в этой области. Например, в проекте «Код будущего» более 100 тысяч детей бесплатно изучат программирование, а базовые знания поведения в интернете они могут осваивать и проверять в онлайн-олимпиаде Безопасный интернет», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В соревновании могут принять участие ученики 1–9 классов. Для этого нужно перейти на сайт https://safenet.uchi.ru, войти в личный кабинет или зарегистрироваться на платформе Учи.ру и далее следовать инструкциям.

Каждый школьник, решивший все задания олимпиады, получит, в зависимости от количества набранных баллов, диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника: документ появится в личном кабинете на платформе Учи.ру. Учителя получат благодарственные письма.