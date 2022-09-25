Отборочный этап Национального чемпионата Абилимпикс в компетенции «Гончарное дело» проходит в дистанционном формате в центре «Траектория» города Грязи. Липецкую область представляет Владимир Лютый, его наставник — Светлана Пастухова, эксперт площадки — Алексей Зайцев , технический эксперт — Юлия Карташова.

У школьников по традиции два задания: цилиндр и изделие несложной формы. В этом году они должны сделать карандашницу. Точные параметры сообщаются за час до начала соревнований. В течение часа участники выполняют задания, на каждое из которых дается две попытки без увеличения времени.

Региональные эксперты делают замеры и отправляют данные национальным экспертам, которые на основе чётких критериев выносят своё решение. В этом году в отборочном этапе приняли участие около 15 школьников со всей России.

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из важнейших задач областной власти. Мы стремимся, чтобы все без исключения жители региона могли улучшить качество жизни и получить необходимые навыки для активной социальной адаптации», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

С 19 по 28 сентября в Липецкой области проходит подготовительный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники, набравшие наибольшее количество баллов отборочном этапе, в конце октября встретятся в финале Национального чемпионата в Москве.